DF-formand Kristian Thulesen Dahl afkræves af fagforeningen 3F et klart svar på, om partiet vil være med til at hæve pensionsalderen med et halvt år til 67,5 år i 2025. Arkivfoto.

Fagforbund kræver løfte mod højere pensionsalder fra DF

Løftet vakte - ikke overraskende - glæde blandt de cirka 700 fremmødte 3F'ere, der er vrede over regeringens forslag om at hæve folkepensionsalderen til 67,5 år i 2025.

Da S-formand Mette Frederiksen søndag gæstede fagforbundet 3F's kongres i Aalborg, var det med en forsikring om, at Socialdemokraterne ikke vil være med til at hæve pensionsalderen før tid.

Mandag kræver 3F-formand Per Christensen så det samme løfte fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Man øger uligheden i det danske samfund. Det er skævt, det er pivskævt, siger Per Christensen fra talerstolen på den treårige kongres.

- Derfor er jeg også utrolig glad for, at Mette Frederiksen fra 3F's talerstol klart sagde, at det ikke bliver med Socialdemokratiet, at topskatten bliver sat ned og tilbagetrækningsalderen sat yderligere op. Tak for det.

- Så er der krystal klarhed om det. Og så kunne det jo være nærliggende at spørge Kristian Thulesen Dahl. For nu peger pilen på Dansk Folkeparti.

- Siger Dansk Folkeparti lige så kategorisk nej til at sætte topskatten ned og pensionsalderen op?

Både støttepartierne Liberal Alliance og De Konservative samt Socialdemokraternes tidligere regeringspartner De Radikale bakker op om en senere pensionsalder.

DF har afvist at gå med til, at danskerne fra 2025 skal gå et halvt år senere på pension end aftalt.

- Man skal være meget varsom med, hvor ofte man kommer tilbage og siger til befolkningen: Det, vi sagde, kan I ikke regne med, har det tidligere lydt fra Kristian Thulesen Dahl.

Men det er ikke en klar nok udmelding for Per Christensen:

- Dansk Folkeparti skylder et svar. Skylder stuepigen, buschaufføren og industrioperatøren. Er du med Kristian Thulesen Dahl, eller hopper I igen med på den asociale politik, der også rammer jeres vælgere? Svaret blæser i vinden.

- Men i 3F vil vi afkræve svar. Den usikkerhed, der er skabt, må og skal ryddes af bordet nu. Det skylder I lønmodtagerne.