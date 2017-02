Fagforbund: Gratis overarbejde skyldes frygt for fyringer

Når knap fire ud af ti plejeansatte arbejder gratis over mindst én gang om ugen, skyldes det frygt for at blive fyret.

- De gør det, fordi mange har en begrundet frygt for at blive fyret.

- Det, der bekymrer mig, er selvfølgelig, at det ser ud til at være kutyme. Når folk ikke siger, hvordan virkeligheden er, så kan der opstå konflikter, siger forbundssekretær Jens Nielsen fra FOA.

FOA repræsenterer 183.000 medlemmer i blandt andet ældreplejen og sundhedssektoren.

Undersøgelsen giver ingen specifikke forklaringer på, hvorfor plejepersonalet er begyndt at arbejde over.

Men ifølge FOA skyldes det ofte papirarbejdet, der bliver klaret i fritiden, ikke mindst den obligatoriske dokumentation af borgernes tilstand og behandling.

- De har et varmt hjerte, og så er der frygten for at blive udstillet som, at man er den eneste, der ikke kan nå det.

- Det har sneget sig ind de sidste par år, og det sniger sig selvfølgelig mere og mere ind, når vores medlemmer hører landspolitikerne sige, at de skal være mere effektive og yde mere, siger Jens Nielsen.

Kommunernes Landsforening er overrasket over, at så mange arbejder over og understreger, at alt overarbejde skal registreres.

Fra FOA's side håber man, at udviklingen kan blive vendt.

- Min forhåbning er, at man tager fat i tillidsmanden eller arbejdsmiljørepræsentanten, så man forholder sig til det. Og så håber jeg, at lederen gør det, lederen skal, og anerkender, hvordan det ser ud, siger Jens Nielsen.