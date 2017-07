Færre melder sig ud af folkekirken på ateisters hjemmeside

Det fremgår ikke, hvor mange direkte udmeldelser der har været. Men tallet var her i første kvartal, der dækker over januar, februar og marts, 5648.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev 7534 færre medlemmer af folkekirken i andet kvartal, der strækker sig over april, maj og juni.

Hos Ateistisk Selskab, der driver hjemmesiden udmeldelse.dk, har man i andet kvartal oplevet et fald i antallet af brugere til 2098 i første kvartal mod 3039 i første kvartal.

- Det er et lavt tal for os. Men jeg er faktisk godt tilfreds med, at over 20 om dagen bruger os, når vi ikke laver kampagner eller gør opmærksom på os selv, siger formand for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm.

Han forventer at antallet vil stige igen, når eksempelvis emner som vielser af homoseksuelle kommer op. Selv om hjemmesiden har kørt i et år, så mener han stadig, at mange har brug for den.

- Vi kan se fra en undersøgelse fra 2013, at 29 procent af medlemmerne af folkekirken ikke ville melde sig ind igen, hvis de blev meldt ud.

- Og så kan vi fra Finland se, at over en halv million finner har meldt sig ud af deres folkekirke, siden det blev gjort meget lettere i 2003. Så mange har egentlig truffet valget men ikke eksekveret det, siger Anders Stjernholm.

For Anders Stjernholm er det vigtigt, at folk melder sig, hvis ikke de støtter folkekirken, da medlemstallet bliver brugt politisk.

- Vi har en kirkeminister, der siger, at 75 procent af befolkning aktivt har valgt folkekirken til, og bruger det politisk. Men det er jo ikke sandt. Så vi arbejder for, at tallene bliver lidt mere realistiske, siger formanden.

Mens antallet af brugere er faldet glæder Anders Stjernhom sig over, at Ateistisk Selskab har fået startet en religionsdebat, der har fået nogle til at tage aktiv stilling til deres medlemskab.

- Vi er selvfølgeligt nogle af de mest privilegerede ateister i verden i Danmark.

- Vi får ikke pisk, vi bliver ikke dømt til døden, og vi kan godt blive valgt selv om vi er ateister.

- Men der er stadig en stor religiøs magt her i landet. Og det synes vi, ikke er sundt. Vi vil gerne have et sekulært samfund, hvor alle religioner - og ikke mindst alle idéer - er lige.

- Derfor gør vi, hvad vi gør. Vi tror på, at en fuldstændig lige udveksling af idéer giver det bedste grundlag for at skabe det bedst mulige samfund.