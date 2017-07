Færre har søgt ind på en videregående uddannelse

Sidst år var der 94.744 ansøgere ifølge Den Koordinerede Tilmelding. 66.439 af dem blev optaget.

- Der er fantastiske muligheder for at uddanne sig i Danmark og at vælge uddannelse er et af de vigtigste valg, man som ung træffer. Det er godt, at unge gerne vil uddanne og dygtiggøre sig.

- Uddannelse klæder dig på til livet som deltagende borger og giver dig nye evner og nye færdigheder, som åbner døre til utallige muligheder. Det bliver spændende at se, hvilke uddannelser de unge har søgt ind på, skriver Søren Pind i en pressemeddelelse.

Antallet af ansøgere på kvote 2, der blev offentliggjort tidligere i år, viste en mindre fald til 56.042. Det var specielt ansøgere til erhvervsakademierne og professionsbachelorer, der faldt.

Torsdag offentliggør ministeriet, hvilke type uddannelser der er ansøgt.