Fængselspræster: Fængselsbetjente opildner til konflikter

Han mener, at man kun kommer fængslernes negative voldsspiral til livs, hvis man skrider ind over for de fængselsbetjente, der ikke respekterer fangerne.

De nærmest opildner til konflikter, skriver Steen Andreassen i kronikken.

- Nogle af dem går kun forrest, når alarmen lyder, og der er udsigt til håndgemæng med indsatte. De kommunikerer elendigt med de indsatte og er meget lidt tilbøjelige til at imødekomme indsattes anmodninger.

- De kan true indsatte med at krølle dem sammen, hvis der er mere ballade, og de kan aflevere en besked til en indsat og demonstrativt blive stående i cellen, selv om den indsatte beder dem gå igen, står der.

Steen Andreassen, som indtil november var fængselspræst i Nørre Snede Fængsel, understreger, at mange fængselsbetjente yder en prisværdig indsats.

Han bakkes op af fængselspræst Anita Fabricius, som i denne uge afsluttede fire års tjeneste i Aarhus Arresthus.

Hun er af den opfattelse, at de fængselsbetjente, der behandler de indsatte dårligst, ofte også er de betjente, som de indsatte helst vil overfalde.

Ifølge Kriminalforsorgens seneste brugerundersøgelse er hver fjerde indsat i danske fængsler blevet mobbet af fængselspersonale. Og 22 procent hævder at være blevet udsat for trusler.

I Fængselsforbundet kan de ikke genkende det billede, som de tidligere fængselspræster tegner.

- Generelt er de danske fængselsbetjente gode til at arbejde med de ressourcer, de har, til at håndtere det klientel, vi har siddende. Men det er klart, at klientellet er blevet hårdere og mere råt.

- I og med at vi differentierer de indsatte, så nogle af dem kommer til at sidde på afdelinger, der har et mere strengt regime end andre, så er der risiko for, at betjente, der arbejder på de afdelinger, også kan blive udsat for kritik, siger forbundssekretær René Larsen til Information, der dog ikke kan afvise enkelte "brodne kar".

Kriminalforsorgens områdedirektør for Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Una Jensen kan heller ikke genkende kritikken. Hun er ansvarlig for Nørre Snede Fængsel og Aarhus Arrest.

- Vi arbejder ud fra et princip om ligeværd mellem mennesker og en balance mellem på den ene side kontrol og sikkerhed og på den anden side støtte og motivation.

- Den måde, vi bliver præsenteret på her, ligger langt fra det, jeg kan genkende, siger Una Jensen til Information.