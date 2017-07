Fængselsbetjente udfordres af udenlandske indsatte

Det siger formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye.

Det er en stor udfordring for fængselsbetjentene, at der lige nu er cirka 30 procent af de indsatte i fængslerne, som har udenlandsk statsborgerskab.

- Både de sproglige og kulturelle problemer gør en forskel. Og så er der også nogle af dem, der har en anden adfærd, end vi er vant til, siger han.

- Andelen har været stigende i nogle år, og det gør, at det nærmest forpester miljøet inde i fængslerne.

Rumænske statsborgere udgør den største gruppe af udenlandske statsborgere. Derefter følger somaliske, tyrkiske og litauiske statsborgere.

- De fleste danske relationer i fængslerne bygger på, at de indsatte ved, at vi vil dem noget godt, og at de skal ud på den anden side, siger Kim Østerbye.

- Men de udenlandske statsborgere ved, at de dybest set bare skal sendes hjem. Det gør, at lunten er lidt kortere. Og det udfordrer os helt vildt, når det er så stor en andel.

Kim Østerbye mener, at der er behov for flere tolke, som kan oversætte for de udenlandske indsatte.

Han opfordrer også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at sørge for, at der kan være flere fængselsbetjente på vagt ad gangen, og at afdelingerne bliver mindre.

Sidste år foreslog daværende justitsminister Søren Pind (V), at Danmark kunne købe sig adgang til pladser i et udenlandsk fængsel i eksempelvis Polen, Rumænien eller Litauen.

På den måde kunne rumænske tyvebander, en litauisk voldsmand eller en somalisk narkohandler sendes til udlandet og afsone deres fængselsstraf, efter at de er blevet dømt ved en dansk domstol.

Men det kalder Kim Østerbye en "absurd tankegang".

- De skal sendes til deres hjemland til afsoning, når de har fået en dom. Og det skal ikke være for vores regning. Man må bruge EU til at presse de her lande noget mere, siger han.

1. juli sad der i alt 3403 personer i de danske fængsler, arresthuse og pensioner. Af dem var 2382 danske statsborgere svarende til cirka 70 procent.