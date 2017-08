Fængselsbetjente har op til 50 sygedage årligt i gennemsnit

I årets første seks måneder var de uniformerede ansatte i Kriminalforsorgen sygemeldt i det, der svarer til 28,4 dage om året.

I afdelinger med mange hårde fanger og bandekriminelle, såsom Københavns Fængsler og Nyborg Fængsel, var det gennemsnitlige fravær helt oppe på det, der svarer til henholdsvis 37,9 og 51,4 sygedage om året.

Hos Kriminalforsorgen erkender chef for Koncern HR Marianne Fæster Nielsen, at sygefraværet er "alvorligt højt" i flere afdelinger.

Det er især et stort antal langtidssygemeldinger, som trækker fraværet op. Det er årsagen til, at det gennemsnitlige sygefravær bliver ved med at vokse, lyder forklaringen.

- Alle kan jo blive ramt af sygdom, men vi har desværre også fængselsbetjente, der bliver alvorligt syge relateret til deres arbejde. Derfor er det også den vigtigste indsats for os lige nu at forebygge de her tilfælde af langtidssygemeldinger, siger hun.

Heidi Tarp Klemmensen er enhedsleder i Københavns Fængsler og fungerer som vagthavende i Vestre Fængsel.

Hun ser gerne, at der bliver lukket ned for de særlige bandeafdelinger. De har ifølge hende udviklet sig til klubhuse for bandemedlemmer, hvor ansatte går rundt med konstant frygt for at blive truet.

Hun understreger, at hun udtaler sig på sine egne vegne.

- Så taler man en masse om bandeexit og andre gode tiltag, men det nytter jo ikke noget, når de sidder herinde i deres små klubhuse med de andre bandemedlemmer, fordi det er nemmest for Kriminalforsorgen at håndtere dem sådan, siger hun.