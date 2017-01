Fængselsansatte: Betænkeligt bandeforbud bliver dyrt

Bandekriminelle vil ignorere forbud om at komme i bestemte områder, forudser formand for forening.

Regeringens forslag om at give rockere og bandemedlemmer forbud mod at vise sig i områder, hvor de har begået kriminalitet, kan blive dyrt.

- Det er, som om vi bliver blændet, når det drejer sig om rocker- og bandekriminalitet. Vi glemmer, hvad det er for nogle grundlæggende værdier, vores samfund bygger på, fordi vi vil rocker- og bandementaliteten til livs.

- Vi kan ikke acceptere den slags kriminalitet. Det skal vi selvfølgelig heller ikke, men vi bliver blinde overfor, hvad det betyder for vores retssamfund.

Forslaget er en del af regeringens nye bandepakke "Bander bag tremmer", som præsenteres i sin fulde længde lørdag.

Og forbuddet betegnes som et "alternativt" og "vidtgående" våben af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i Berlingske. Hvis det brydes, skal det udløse fængselsstraf, understreger han:

- For hvad nytter det, at de har siddet et, to, tre år i fængsel, hvis de går tilbage til de samme områder og tror, at de skal styre dem som små konger - eller kongens hjælper, siger Søren Pape til Berlingske.

- Derfor siger vi, at de skal få denne dom oveni. Der kan være steder på Nørrebro, dele af Vollsmose eller andre steder, hvor man simpelthen ikke kan færdes, fortsætter han.

John Hatting vurderer, at flere vil ignorere forbuddet, som kan få den stik modsatte effekt.

- Og derudover vil de slet ikke kunne se meningen med det. Så de vil fortsætte med deres kriminalitet og blive endnu mere forråede og ligeglade med det etablerede samfund, siger han.

De bandekriminelle vil derfor ryge ind og ud af fængslerne i længere og længere tid, forudser formanden. Det vil koste samfundet flere penge, fastslår han.

- Og det er spørgsmålet, om vi vil bruge pengene på det, når det alligevel ikke virker. Så kan man selvfølgelig stille sig til tåls med, at de sidder i fængsel.

- Men samfundets idé med det her er jo, at de skal straffes og ud af kriminaliteten. Og det lykkes jo sådan set i en hel del tilfælde. Det er klart, at det er vanskeligere, når det handler om bandekriminelle. Men det kan lade sig gøre, siger John Hatting.