Fællesskab kan være kuren mod skoleelevers hovedpine

Det tyder nye data fra Den Nationale Trivselsmåling på.

- På en måde åbner undersøgelsen for et nyt værktøj i bekæmpelse af hovedpine.

- Nemlig at skolerne skal gøre alt, hvad de kan for at skabe det her fællesskab, siger Bjørn Holstein, børnesundhedsforsker, Statens Institut for Folkesundhed.

Data fra trivselsundersøgelsen stammer fra 2016 og er netop offentliggjort.

290.000 elever på folkeskolens mellemtrin, det vil sige 4. - 9.-klasse, har svaret på undersøgelsen.

Af dem svarer næsten tyve procent, at de "meget tit" eller "tit" har hovedpine.

Ifølge Bjørn Holstein er det kendt fra tidligere undersøgelser, at en så stor del af eleverne lider slemt af hovedpine.

Men det er nyt, at man kan se en tydelig sammenhæng, mellem hvem hovedpinen rammer.

- Det positive budskab er, at på skoler der opbygger et stærkt elevfællesskab, der er hovedpineproblemet ikke så stort, siger han.

Eleverne er ud over hovedpine blevet spurgt til, hvordan de har det i skolen.

21.000 elever svarer på forskellig vis, at de ikke trives, og i den gruppe klager 42,5 procent af eleverne ofte over hovedpine.

Til sammenligning er det kun 11,3 procent af eleverne, der svarer, at de har det godt i skolen, der også tit eller meget tit har hovedpine.

- De elever, der ikke føler sig inkluderet i et fællesskab i skolen, de har fire gange så hyppig hovedpine, som de elever, der føler sig stærkt integreret i fællesskabet med eleverne, siger Bjørn Holstein.

Hovedpinen kan ifølge Holstein have mange forskellige årsager. Det kan være noget helt fysisk - at man har slået hoved - men det kan også være noget psykosomatisk, at man føler sig stresset og elendig.

- Det er den her stressbetingede hovedpine, som vi tror er resultatet af, at man føler sig uden for.

- Forestil dig, at man som skoleelev kan være helt uden for fællesskabet. Det er en daglig stressbelastning, som kan være meget alvorlig, siger han.