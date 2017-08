Facebook hærges af reklamevirus

- Det er svært at sige, hvor mange der er tale om, fordi man kan være ramt uden at vide det. Det kan være 10.000 eller 100.000, men det er med sikkerhed mindst tusind mennesker alene i Danmark, siger han.

Ifølge Peter Kruse overtager virusset ikke identiteter. Derimod klikker den ind på flere reklamer, hvilket sikrer bagmændene penge.

Den kan også klikke ind på andre hjemmesider. Det kan give computeren flere virusser, der kan skabe langt større problemer for de berørte.

Virusset, der går under navnet Vikin, bliver spredt både via facebookopslag og i private beskeder i Messenger. Det sker ved, at man modtager et link til en video fra en ven eller bekendt.

Linket fører til en hjemmeside, der ligner YouTube, og som fortæller, at man skal installere et plug-in for at se videoen. Gør man det, installerer virusset, og det vil sprede sig videre gennem vennenetværket på Facebook.

Derfor skal man være opmærksom på, at man kun installerer plug-ins fra kendte afsendere. Er uheldet ude, skal man slette udvidelsen, genstarte sin browser og lave et nyt kodeord til Facebook.

Det kan tager timer eller dage, før virusset ikke rumsterer online længere, mener Peter Kruse.

Det er ifølge ham langt fra det sidste, vi har set til de ondsindede angreb via Facebook, fordi vi har større tillid til det sociale medie end eksempelvis mail.

- De kriminelle har set, at Facebook er en oplagt platform til at sprede ondsindet kode, og det kommer vi desværre til at se dem misbruge i fremtiden også, siger han.