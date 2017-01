Mens staten tilbyder gratis vaccine mod hpv-virus til piger for at forebygge livmoderhalskræft, så skal forældre til drengebørn selv ryste op med pengene, hvis de ønsker vaccinen. Det ærgrer Kræftens Bekæmpelse, der peger på, at hpv-vaccinen også kan nedsætte risikoen for kræft hos drenge og mænd.

Få drenge vaccineres mod hpv-virus trods gavnlig effekt

Det betyder, at kun et fåtal af drenge og unge mænd - 0,8 procent - får vaccinen. Kræftens Bekæmpelse mener ellers, at vaccinen også kan beskytte drenge mod flere former for kræft.

Det skriver forskningssitet videnskab.dk på baggrund af en ny undersøgelse.

Resultatet afslører en bekymrende ulighed, lyder det fra en af forskerne bag undersøgelsen.

- Sønner af mødre, som var læger eller sygeplejersker, havde meget større sandsynlighed for at være vaccineret end sønner af mødre med andre høje uddannelser, siger Susanne Krüger Kjær, forskningsleder ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse, til videnskab.dk.

- Jeg tror, det skyldes, at læger og sygeplejersker måske har lettere adgang til viden om hpv-vaccination. Så de er mere oplyste om alle de forskningsresultater, som viser, at drenge også kan have gavn af vaccinen, siger Susanne Krüger Kjær.

Hpv-vaccinen gives gratis til unge piger, fordi den ifølge eksperter kan forebygge livmoderhalskræft.

Men ifølge Kræftens Bekæmpelse kan vaccinen også forebygge, at drenge smittes med hpv-virus og udvikler eksempelvis kræft i lunger og svælg.

Antallet af piger, der vaccineres mod hpv, er faldet markant de senere år.

Den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut viser, at kun 21 procent af piger født i 2004 er blevet vaccineret.

For tidligere årgange har det samme tal været over 90 procent.

Det skyldes blandt andet historier i medierne, hvor vaccinerede piger har fortalt om invaliderende symptomer, som - ifølge pigerne - skyldes bivirkninger fra vaccinen.

Hos Kræftens Bekæmpelse holder man dog fast i, at vaccinen er en god idé, og at langt de fleste vaccinerede piger ikke mærker bivirkninger.

- Det betyder bestemt ikke, at man ikke skal tage de piger, som er syge, alvorligt.

- Men det er rigtig vigtigt, at man også ser på det samlede billede og ikke glemmer de alvorlige sygdomme, som ligger til grund for, at myndighederne har valgt at anbefale at få vaccinen,« siger Susanne Krüger Kjær.