Få anmeldelser om skader efter historisk stormflod

I hvert fald ikke at dømme ud fra de foreløbige anmeldelser om skader hos de fem største forsikringsselskaber i Danmark.

Torsdag middag slog Stormrådet fast, at der var stormflod i dele af landet, og ramte fra områderne kan dermed søge erstatning for skaderne.

Hos landets største forsikringsselskab, Tryg, har man fået anmeldt 15 skader, oplyser kommunikationschef Tanja Frederiksen.

- Vi regner dog med, at der vil komme flere anmeldelser de kommende dage. Men ikke mange, siger hun.

Samme forventning har de andre forsikringsselskaber, som Ritzau har været i kontakt med.

- Vi forventer, at vi i løbet af de næste par dage vil modtage flere skadesanmeldelser, i takt med at folk får konstateret, hvorvidt deres boliger er berørt eller ej, siger Mads Houe, pressechef i Codan.

Torsdag eftermiddag havde selskabet fået ti anmeldelser.

- Men der er nogle områder, som har været tømt for beboere. Og derfor har de måske ikke kunnet konstatere, om deres bolig har været ramt. Det burde vi få et bedre overblik over i løbet af de kommende dage, siger Mads Houe.

Det er den offentlige stormflodsordning, som dækker skaderne i de stormflodsramte områder. Men ramte husejere skal henvende sig til eget forsikringsselskab, der opgør skaderne.

Stormflod er en oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet, der statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Flere steder i landet var der tale om såkaldte 100-års-hændelser. Det betyder, at vandstanden ifølge statistikkerne kun stiger så meget over normalen én gang hvert hundrede år.

Ifølge Stormrådet var der stormflod på Jyllands østkyst syd for den Gamle Lillebæltsbro og på Bornholm. Der er også erklæret stormflod på store dele af den sjællandske og fynske kyst og på mange øer.

Tre steder i landet nåede vandet 177 centimeter over normal vandstand. Det skete omkring klokken et i Aabenraa, Sønderborg og Bagenkop.

At det ikke umiddelbart står værre til med skader, skyldes ifølge flere af forsikringsselskaberne det arbejde, som Beredskabsstyrelsen udførte for at holde vandet væk.

Og prisen kan blive stor, forudser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

- Der er ingen tvivl om, at det her en meget stor hændelse, og vi brugte meget tid og mange ressourcer på forberedelse, sagde han tidligere torsdag til Ritzau.