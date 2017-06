FOA støtter flere pædagoger i udsatte institutioner

Fagforbundet FOA støtter, at der kommer flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer i udsatte områder. FOA har foreslået regeringen at støtte 600 institutioner i stedet for godt 100, som med en ny politisk aftale om dagtilbud fremover får mere personale.

Det siger Mogens Bech Madsen, som er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

- Vi har hele tiden foreslået ministeriet, at man skal satse på de værst stillede institutioner, når det er en begrænset pakke. De rammer godt 100 institutioner, siger Mogens Bech Madsen og tilføjer:

- Man skulle prøve at ramme de ti procent værst stillede institutioner. Det er godt 600. Det giver god mening at målrette midlerne. Vi kan sagtens støtte 100 institutioner. Det er vel godt halvanden stilling for hver institution.

En aftale om dagtilbud fremlægges fredag. Her fordeler regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti 580 millioner kroner de næste fire år. Det skriver Jyllands-Posten.

Pædagogerne roser også flere pædagoger til institutioner med flest fripladser.

- Når der ikke er penge til at hæve normeringerne over en bred kam - hvad vi naturligvis gerne havde set - er det en klog måde at bruge ressourcerne på, siger Elisa Bergmann, formand for pædagogernes fagforbund, Bupl.

FOA ser skeptisk på, at forældre med skæve arbejdstider kan veksle en fuldtidsplads i institutionen til halvtid. Oveni kan de få penge til at hyre en person til at passe deres børn derhjemme om aftenen.

- Som jeg forstår aftalen, kan man højst konvertere ti timer til en form for aftenpasning. Man skal købe etableret pasning, altså private børnepassere, siger Mogens Bech Madsen.

- Vores problem er, at der kan komme nedskæringer i daginstitutioner, hvis man mister for mange timer. Det vil vi prøve at undgå.