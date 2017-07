FN har kritiseret danske asylafgørelser ti gange på et år

Den seneste kritik kom fra FN's Menneskerettighedskomité 28. juni. Kritikken går på en sag, hvor nævnet har givet et koptisk kristent par fra Egypten afslag på asyl.

Ifølge Therese Rytter, juridisk chef i Dignity, Dansk Institut mod Tortur, er der tale om et "uhørt højt antal sager", og hun finder det "bekymrende".

Dorte Smed, juridisk teamleder i Asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, der af og til bistår afviste asylansøgere i at klage til en FN-komité over en afgørelse, er enig.

- Vi synes, det skal tages yderst alvorligt, at danske myndigheder har truffet nogle afgørelser, som internationale organer under FN mener, er i strid med grundlæggende internationale menneskerettigheder, siger hun til Information.

Hun understreger, at det er de færreste afgørelser fra Flygtningenævnet, som Dansk Flygtningehjælp mener, der er et behov for at klage over til FN.

Kritikken fra FN tog fart fra 2015. Inden da havde nævnet kun modtaget kritik i alt fire gange i løbet af de foregående 11 år.

FN har siden september 2015 rejst kritik 15 gange, heraf ti gange i løbet af et år. Det er i perioden 1. juli 2016 til 28. juni 2017.

Kritikken kommer i de fleste tilfælde fra FN's Menneskerettighedskomité, mens den i nogle få tilfælde har FN's Torturkomité og FN's Kvindekomité som afsender.

Den seneste tids hyppige kritik kan ifølge Therese Rytter fra Dignity skyldes, at man i Danmark er blevet mere opmærksom på, at man kan indbringe sager til FN's komitéer - og at danske advokater oftere gør det.

FN-komitéernes afgørelser er ikke juridisk bindende. Alligevel er de fleste af de sager, som FN's komitéer har kritiseret i det seneste år, blevet genoptaget af Flygtningenævnet.

Ifølge Information er mindst tre afgørelser omgjort til den afviste asylansøgers fordel.

Flygtningenævnet har ikke ønsket at lade sig interviewe af Information.