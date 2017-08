FDM: Vejafgift til udlændinge vil også ramme danske bilister

Danmark vil kunne tjene 300 millioner kroner årligt ved at indføre en såkaldt vejskat, som udenlandske bilister skal betale for at bruge de danske veje.

Et flertal uden om VLAK-regeringen er derfor klar til at kopiere Tysklands eksempel og indføre en vejskat, skriver dagbladet Information tirsdag.

Officielt gælder den tyske afgift alle personbiler, men ejere af tysk indregistrerede biler får kompensation i form af en modregning i bilens vægtafgift. I praksis går tyskere altså fri af vejskatten.

Men følger Danmark det tyske eksempel, vil en vejskat også ramme danske bilister på pengepungen, vurderer bilejernes organisation, FDM.

- Danske bilejere med ældre biler kommer til at skulle betale mere, end de bliver kompenseret for.

- I forvejen har vi verdens største bilafgifter i Danmark, så det kan ikke være rimeligt, at danske bilister også skal til at betale for at køre på vejene, oven i alle de afgifter, de har i forvejen, siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef for økonomisk politisk sekretariat hos FDM.

I modsætning til Danmark, hvor bilejere lægger 50 milliarder kroner årligt i statskassen i afgifter, betaler tyskerne ikke registreringsafgift af deres biler, påpeger han.

Efter flere års forhandlinger fik Tyskland i foråret grønt lys fra EU's trafikkommissær til at indføre en vejskat fra 2019, som rammer udenlandske personbiler.

FDM tvivler dog på, om den tyske model overhovedet er lovlig.

- To medlemsstater Østrig og Holland er i øjeblikket i gang med at trække Tyskland for EU-retten, fordi de ganske enkelt ikke mener, at det, tyskerne er i gang med, er lovligt, siger Torben Lund Kudsk.

Derudover mener han ikke, at den trafikmængde af udenlandske personbiler, der kører i Danmark, er stor nok til, at vejafgifter kan blive et positivt regnestykke for den danske stat.