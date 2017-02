FAKTA: Sagen om PET-bogen

Politiets Efterretningstjeneste (PET) stævner JP/Politikens Hus for at bringe bogen "Syv år for PET". Efterretningstjenesten kræver chefredaktør Christian Jensen fængslet og en bøde på 15 millioner kroner fra udgiveren.

Bliv klogere på sagens forløb her:

* I oktober får Politiets Efterretningstjeneste (PET) nedlagt forbud mod bogen "Syv år for PET". Ønsket bygger på en frygt for, at bogens indhold muligvis er til fare for statens sikkerhed og rigets forsvar.

* 5000 eksemplarer er allerede på det tidspunkt sendt til boghandlere landet over.

* Forbuddet fra Københavns Byret bliver udstedt mod JP/Politikens Hus, Radio24Syv og en lang række boghandlere.

* Dagbladet Politiken vælger dog at bringe hele bogens indhold som et særtillæg.

* Som en konsekvens heraf beder PET byretten om at ophæve forbuddet. Men mediehuset insisterer på at fortsætte den juridiske dyst i landsretten.

* Siden siger Østre Landsret god for byrettens afgørelsen - dog med den tilføjelse, at forbuddet burde have været tidsmæssigt begrænset.

* Forbuddet mod at bringe indhold fra bogen er dog så principielt, at landets øverste domstol bør granske sagen, mener foreningen Danske Medier. Den træder ind i sagen på vegne af JP/Politikens Hus.

* 2. februar giver Procesbevillingsnævnet grønt lys til at føre sagen om et forbud videre til Højesteret.

* "Syv år for PET" er skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager. I bogen fortæller den tidligere PET-chef Jakob Scharf om tjenestens arbejde med en række terrorsager.

Kilde: Ritzau.