FAKTA: Det giver en visitationszone politiet ret til

Politiet kan blandt andet kropsvisitere personer uden at have en mistanke om, at de har gjort noget forkert.

Inden for en uge har både Fyns Politi og Østjyllands Politi indført visitationszoner i dele af deres kredse. Herunder kan du læse om loven på området, og hvad zonerne giver politiet ret til at gøre:

* Loven giver politiet ret til at "foretage stikprøvevise besigtigelser af personers legeme, samt undersøgelse af tøj og andre genstande, herunder køretøjer. Det sker med henblik på at kontrollere om personen besidder eller bærer våben".

* Politidirektøren skal sagligt begrunde, hvorfor et bestemt sted udpeges som visitationszone.

* Visitationszoner er altid midlertidige og skal altså have en slutdato.

I forarbejderne til politiloven står der, at:

* Stikprøvevisitation fastlægges på baggrund af politiets vurdering af, om der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

* Visitationszoner vil typisk omfatte et bestemt afgrænset område, for eksempel et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der ikke kan træffes beslutning om visitation i eksempelvis en hel politikreds eller kommune.

* Der er derimod ikke noget til hinder for, at der vil kunne træffes flere samtidige beslutninger om stikprøvevisitation i den enkelte politikreds, hvis betingelserne for hver enkelt beslutning i øvrigt er opfyldt.

Kilde: Politiloven