Eurovision-gyser: Anja ender i en sandwich af favoritter

Traditionen tro trækker deltagerne lod om, hvorvidt de skal synge i showets første eller anden halvdel, når de når finalen.

Her trak den dansk-australske sangerinde en af de mindst eftertragtede sedler - nemlig en, hvorpå der stod "første halvdel".

- Der er i Eurovision en forhåndsforventning om, at "jo senere, jo bedre", forklarer DR's Eurovision-kommentator, Ole Tøpholm.

- Vi skal jo på sådan en aften igennem 26 forskellige sange, og da telefonafstemningen først åbner, når den sidste deltager har været på scenen, er det mere attraktivt at ligge sent, siger han.

Nu er landene blevet placeret af EBU, og det står således klart, at Danmark skal synge som nummer 10.

Det kunne have været langt værre, mener Ole Tøpholm.

- Det er glimrende. Da Sverige vandt i Østrig i 2015, var de også nummer 10. Hvis man har den rigtige sang, betyder det mindre, om man er nummer 2 eller 26, siger han.

Dog kan det ligge Danmark til last, at vi med Anja Nissen og "Where I Am" er endt i en regulær sandwich mellem to af bookmakernes favoritter, nemlig Italien, der er nummer 9, og Portugal, der er nummer 11.

- Der er stærke sange omkring os, og det betyder at seerne får en masse godt fjernsyn. Men det er svært at vide, præcis hvad det kommer til at betyde for Anjas sang, siger Ole Tøpholm.

Finalen finder i år sted i Kijev i Ukraine, og sendes på DR1 klokken 21.00 lørdag aften.