Eurovision-Anjas store skræk: Det kan godt gå galt

For få dage siden blev det nemlig besluttet, at sangerinden i stedet for en buksedragt, skal bære den røde kjole, som hun også havde på ved det danske melodigrandprix.

Som noget nyt skal sangerinden som en del af sin performance på scenen helt ned på knæ, og det er, når hun skal op fra den position, at hun frygter, det kan gå galt.

- Jeg er lidt nervøs over, at jeg skal have kjolen på i stedet for buksedragten, for der er en chance for, at jeg kommer til at træde i den, når jeg knæler ned og skal op igen, forklarer Anja Nissen.

- Det kan betyde, at jeg bliver hevet ned på gulvet, så jeg har været nødt til at øve det nogle gange. Det er svært med høje hæle, for jeg må ikke træde på den kjole, siger hun.

Der var et sandt ramaskrig fra de mange Eurovision-fans, da Anja ved den første prøve i Kijev dukkede op i buksedragt, og den kritik ville DR og Anja Nissen ikke sidde overhørig.

Heller ikke selv om, det giver sangerinden en ekstra udfordring under showet.

- Det kan godt gå galt, og det er ret skræmmende. På scenen når jeg til det punkt, hvor jeg skal gøre det, og så tænker jeg "shit, så er det nu".

- Men altså, selv hvis det skulle gå galt, så skal jeg nok sørge for at redde det alligevel, lover hun.

Allerede onsdag bliver det alvor for sangerinden, for her skal juryerne afgive deres point. Det sker ved et generalprøve-show om aftenen, og her skal Anja Nissen altså helt ud over rampen for at sikre sig vigtige point.

Hun mener selv, at hendes erfaring fra blandt andet talentshowet "The Voice", som hun vandt tredje sæson af i sit hjemland Australien, er blandet hendes forcer.

- Jeg tror, at mine fordele er min store stemme og min ærlighed på scenen, siger hun.

- Og så tror jeg, at det kan hjælpe mig, at jeg har stået på scener før og er vant til at optræde foran kameraer, så jeg kan nå ud til folk hjemme i stuerne også, siger hun.

Torsdag aften afholdes den egentlige semifinale, hvor det bliver afsløret, om Anja Nissen og Danmark sikrer sig en billet til finalen.