Eurovision-Anja skal gøre tredje gang til lykkens gang

I 2015 måtte danske Anti Social Media se sig banket ud af semifinalen i Eurovision, før det sjove egentlig rigtig var begyndt. Sidste år skete det samme for boybandet Lighthouse X med sangen "Soldiers of Love", da de gik på scenen for Danmark.

Torsdag aften skal dansk-australske Anja Nissen tage kampen op med 17 andre europæiske lande om en af de ti eftertragtede finalepladser i det internationale melodigrandprix og dermed sørge for, at tredje gang bliver lykkens gang for Danmark.

Skal man tro bookmakerne, så stryger den blonde sangerinde videre i finalen, når seerne har afgivet deres stemmer.

- Vi tror på hende, fortæller Per Marxen, der er pressechef i Unibet.

- Hun er simpelthen voldsom outsider til at fejle. Spiller man på, hun går videre til finalen, får man kun sine penge 1,16 gange igen, siger han.

Han peger på flere forskellige grunde til, at Anja Nissen og sangen "Where I Am" kommer til at klare sig gennem nåleøjet til den store finale lørdag i Kijev i Ukraine.

- Det handler selvfølgelig om at have en god sang og en god optræden på scenen, men det er heller ikke den sværeste semifinale at dyste i. Der er en storfavorit til at gå videre, og det er Bulgarien, siger Per Marxen.

- Desuden er der tradition for, at blonde skandinaver gør sig godt, siger han.

DR's melodigrandprix-kommentator, Ole Tøpholm, kan godt forstå, hvorfor oddssætterne rundt om i verden tror på det danske bidrag.

- Bookmakerne har forstået, at Anja synger rigtig godt, forklarer han.

- Vi så i den første semifinale, at der er flere, der har problemer med at ramme tonerne, og i modsætning til mange af de talentprogrammer, der bliver vist på tv, så må man i Eurovision ikke bruge tekniske hjælpemidler. Her bedømmes man på råmaterialet. Og der er vi i trygge hænder med Anja, siger han.

Semifinalen med dansk deltagelse sendes på DR1 klokken 21.00 torsdag aften.