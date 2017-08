Europol giver app-adgang til forbryderdatabase fra oktober

I stedet skal dansk politi fremover kontakte en dansktalende medarbejder hos Europol jævnfør særaftalen. Tidligere skulle man gå via særligt udpegede medarbejdere hos Rigspolitiet.

Det var ventet, at den teknologiske udvikling hurtigt kunne løbe fra særaftalen, som trådte i kraft 1. maj i år.

Rigspolitiet kaldte den i december sidste år for tilfredsstillende her og nu. Men advarede samtidig om, at aftalen vil begrænse det danske politis muligheder for at bekæmpe international kriminalitet.

- Rigspolitiet advarede allerede dengang om, at den manglende direkte søgeadgang i meget nær fremtid ville være en væsentlig begrænsning for dansk politi i forhold til, hvad alle de andre lande fik mulighed for.

- Nu har vi så fået bekræftet, at de nye værktøjer kommer allerede nu. Så den fremtid, man talte om, er noget mere nær, end man havde ventet, siger Nadja Schou Lauridsen, jurist i tænketanken Europa.

Europol stiller ikke mobile enheder til rådighed for medlemslandene, men arbejder på at skabe en udvidet adgang til systemet, som kan integreres i nationale datasystemer og apps til mobiltelefoner.

Dermed bliver det muligt at foretage en samlet søgning i nationale databaser samt dele af Europols.

"Operativt personale i forreste linje" får mulighed for at søge på deres eget sprog i systemet, der kaldes Quest, som står for "Querying Europol System".

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er i samråd senere tirsdag om sagen.

Europol oplyser til Rigspolitiet, at søgesystemet ventes at kunne integreres af medlemslandene inden for to måneder fra 1. august i år.