Europarådet vil have Danmark til at droppe smykkeloven

Danmark skal droppe smykkeloven, lempe reglerne for familiesammenføringer og overveje, om integrationsydelsen er rimelig.

I rapporten skriver Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), at smykkeloven fører til stigmatisering af asylansøgere.

- ECRI henstiller til de danske myndigheder, at de ophører med at konfiskere kontanter og smykker hos asylansøgere, hedder det.

I den nye rapport beklager racismekomitéen samtidig, at Danmark har strammet reglerne for familiesammenføringer.

En ny lov fra 2016 betyder, at flygtninge, der alene har ret til såkaldt midlertidig beskyttelse, må vente tre år, før de kan få deres familie til Danmark.

Det er stik imod anbefalingen i den seneste rapport. Her anbefalede racismekomitéen i 2012 "en omfattende reform" af reglerne for familiesammenføring.

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, beklager udviklingen.

De nye regler øger risikoen for, at mindreårige bliver adskilt fra deres familier på ubestemt tid, advarer han.

Han frygter også, at mindreårige bliver mere sårbare over for menneskehandel og seksuelt misbrug.

Racismekomitéen mener desuden, at der er huller i den danske straffelov, der bør lukkes.

Blandt andet bør racismeparagraffen ændres, så det står klart, at det også er forbudt at diskriminere på grund af sprog og nationalitet, mener komitéen.

Og så er der stadig problemer med hadefulde ytringer i Danmark. Især over for muslimer, hedder det i rapporten.

Komitéen opfordrer politikerne til altid at fordømme alle former for racistiske udtalelser.

Journalister bør også komme på kursus i antiracisme, hedder det.

Samtidig skal myndighederne tilskynde medierne til en intern debat om at undgå fordomme om muslimer.

Rapporten giver topprioritet til et krav om at stoppe den etniske opdeling af klasser på Langkaer Gymnasium ved Aarhus.

Men her har rektor Yago Bundgaard allerede rettet ind efter racismerapportens deadline.

Den omdiskuterede klasseopdeling blev indført i et forsøg på at holde på etnisk danske elever, der er i mindretal på gymnasiet.

Efter trusler om at få en sag om ulovlig diskrimination på halsen har Langkaer Gymnasium lovet, at der ikke vil ske etnisk opdeling af klasser igen.

Europarådet, der ikke har noget med EU at gøre, vogter over demokratiets og retsstatens tilstand og menneskerettighedernes vilkår i sine 47 medlemslande.