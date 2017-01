Forslag om at give penge til forældre, der mister et barn efter skade i sundhedsvæsenet, vækker bekymring hos Etisk Råd. Arkivfoto.

Etisk Råd: Tab af børn bør ikke erstattes økonomisk

Forslag om at give penge til forældre, der mister et barn efter skade i sundhedsvæsenet, vækker bekymring.

Han er bekymret over regeringens fremsatte lovforslag om at give forældre 162.000 i erstatning, hvis de mister et barn på grund af skade påført i sundhedsvæsenet.

Sorg er ikke et økonomisk anliggende, mener Gorm Greisen, der er formand for Det Etiske Råd og overlæge ved Rigshospitalets neonatalafdeling.

- Jeg synes, det er problematisk, for det er at blande to universer sammen, siger han.

- Det ene univers handler om penge. Men hvis det drejer sig om sorg og måske vrede, så er det på en eller anden måde i mine øjne forkert at sætte penge på.

Gorm Greisen understreger, at tabet af et barn er anderledes end at miste for eksempel en ægtefælle. Det sidste medfører ofte et økonomisk tab, og derfor giver det mening at give en passende erstatning.

Sådan forholder det sig ikke, når et barn går bort.

- Sorg kan ikke måles. Hvilken skala skal det måles fra? Det er på en eller anden måde uværdigt at betale sig fra det, mener han.

På samme tid udtrykker han bekymring for, om forslaget vil åbne døren for, at man begynder at tænke børn som en investering, som der kan sættes en pris på.

En del af det fremsatte lovforslag er også at sikre, at forældrene får mulighed for at få gratis psykologhjælp i forbindelse med tabet.

Gorm Greisen mener dog, at det er bedre at se på behovet i de enkelte situationer frem for at opsætte en fast formel for, hvad de efterladte har brug for.

- Der ville jeg hellere have, at vi var et velfærdssamfund, der var indrettet sådan, at hvis man havde mistet et barn og var i vanskeligheder, så var der en åben dør i kommunen, hvor der var mennesker med både medfølelse og også økonomisk mulighed for at hjælpe konkret, siger han.

Folketinget skal tirsdag behandle forslaget, der med støtte fra Dansk Folkeparti ventes at blive vedtaget.