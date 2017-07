Et stykke egetræ afslører Harald Blåtands femte vikingeborg

I sidste uge fandt arkæologerne nemlig et stykke egetræ, og dateringen peger kraftigt på, at borgen er fra dengang, Harald Blåtand samlede riget.

Det skriver Politiken tirsdag.

- Det er vores største gennembrud siden opdagelsen i 2014, siger Søren Sindbæk, der er professor i arkæologi ved Aarhus Universitet og en af forskerne på udgravningen af ringborgen ved Køge, til avisen.

Dateringen kalder han "the smoking gun" (den rygende pistol, red.), fordi den bekræfter, at det kolossale skanseværk med palisade og fire porte blev opført i slutningen af 900-tallet - akkurat ligesom de fire andre kendte ringborge fra vikingetiden.

Efter fundet af ringborgen i 2014 har mange ellers tvivlet på, at borgen var beslægtet med de berømte ringborge fra den store vikingekonges regeringstid.

- Mange har været kritiske og sagt, at den ikke hører til blandt de andre borge. Personligt har jeg hele tiden troet på, at den hørte til den samme gruppe, blandt andet på grund af geometrien.

- Vi kender simpelthen ikke andre anlæg med den her form. Det her er vigtigt for os, fordi det er endnu en ting i beviskassen, siger udgravningsleder Nanna Holm til Politiken.

Træstykket dukkede op, da arkæologerne netop var begyndt at grave i ådalen syd for borgen i sidste uge.

Ved hjælp af en stor database over egetræ fra Nordeuropa og ved at sammenligne med træ fra vikingeborgen Trelleborg kunne man konstatere, at træet havde vokset i det danske område og var fældet efter år 966.

Selv om borgen ser ud til at være opført i Harald Blåtands tid, er det endnu for tidligt at sætte to streger under, at han var selve bygherren. Det kan endnu ikke afvises, at borgen blev bygget af hans fjender.

- I teorien kunne den være bygget af hans søn Svend Tveskæg, men det virker usandsynligt, siger Søren Sindbæk til Politiken.