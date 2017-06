Et barn er tidligere blevet løftet over hegn i Aarhus

Det er ikke første gang, et barn i en daginstitution bliver løftet over hegnet af en fremmed.

Det bekræfter Børn- og Ungechefen i Aarhus Kommune, Søren Aakjær, over for DR Østjylland.

Han fortæller, at der har været en lignende episode med bortførelse af et barn over et hegn fra en børnehave sidste år, men politiet vurderede dengang ikke, at der var noget at gå videre med.