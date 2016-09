Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, mener, at LA-leder Anders Samuelsen må trække sin ultimative melding om topskatten tilbage, hvis der skal indgås en 2025-aftale i blå blok.

Espersen: Samuelsen skyld i elendigt forhold i blå blok

Der kommer ikke enighed om 2025-aftalen, før Samuelsen trækker sit ultimatum, siger DF-profil i et interview.

I et interview i det kommende Euroman sætter han ord på udviklingen i blå blok oven på de seneste ugers tiltagende topskatteslagsmål.

- Jeg indrømmer gerne, at stemningen er dårlig.

Efter LA-leder Anders Samuelsens trusler om valg, hvis ikke han får lettet topskatten med fem procentpoint, har DF-formand Kristian Thulesen Dahl i denne uge svaret skarpt igen.

Thulesen har i interview med flere medier talt varmt om et samarbejde mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre efter et kommende folketingsvalg.

Dermed kommer DF med et klart signal til LA-leder Anders Samuelsen om, at tålmodigheden hos blå bloks største parti er ved at rinde ud.

Den holdning underbygges nu af Søren Espersen i interviewet med Euroman, der udkommer torsdag 22. september:

- Vi har et elendigt forhold, blandt andet fordi Anders Samuelsen har været så ultimativ i sine krav om at få topskattelettelser og truer med at vælte regeringen. Så markante krav har vi aldrig oplevet før.

- Det er ødelæggende for en forhandling, for hvis der er noget, man slet ikke kan snakke om, hvorfor skulle man så overhovedet gå ind og forhandle?, siger Søren Espersen i interviewet.

Her bliver Espersen også spurgt, om han tror på muligheden for at nå til enighed om en 2025-aftale. Til det svarer Espersen:

- Ikke før Anders Samuelsen trækker sit ultimatum tilbage. Hvis han kommer ind med stålsatte blå øjne og kræver, at vi andre makker ret, er der ikke noget at forhandle om, og så må vi tage et nyvalg.

- Men der er ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen, som begge er fremragende forhandlere, vil strække sig rigtig langt for at få det her til at lykkes.

- Venstre står i en situation, hvor et valg - og måske et efterfølgende formandsopgør i partiet - vil kunne ramme dem rigtig hårdt, siger Søren Espersen.

Han taler samtidig om, at Dansk Folkeparti måske "slet ikke" passer ind i blå blok:

- Jeg synes, at meget er åbent i dansk politik, og de der blokke er ved at dø ud.

- Jeg synes, at det ville være logisk, at de tre største partier satte sig ned én gang for alle og fandt en langsigtet løsning på eksempelvis udlændingeområdet.

- Men det kommer ikke til at ske, så længe det ligger så dybt i Venstre og Socialdemokraterne, at de absolut skal have statsministerposten, siger Søren Espersen til Euroman.