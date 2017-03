Esbjergmandens ofre kræver 150.000 kroner fra kommunen

Pigerne kræver hver 50.000 kroner i erstatning fra kommunen for ikke at have handlet på underretninger fra blandt andet skolen.

Var der blevet handlet i tide, kunne vold og seksuelle overgreb mod otte børn være stoppet, lyder argumentet.

Men overgrebene fortsatte.

Først i 2011 blev der sat en stopper for den dengang 41-årige familiefar, benævnt Esbjergmanden, da han blev idømt syv års fængsel for overgreb mod syv piger og en dreng.

Advokat Helle Hald repræsenterer tre af ofrene.

Hun har tirsdag indledt sagen ved at dokumentere en række underretninger, som Esbjerg Kommune modtog i årene forud for retssagen.

Der er blandt andet underretninger fra en klasselærer fra skolen, hvor flere af ofrene gik.

Underretningerne handler om, at en pige har følt ubehag ved, at faren altid ville kilde dem, når de var hjemme hos deres veninde (den dømtes datter, red).

En anden underretning går på, at faren under en tur i en svømmehal har bedt pigerne tage tøjet af, så han bedre kunne kilde dem.

Der er også underretninger fra skolen om en pige, der beretter, at hun har været udsat for befølinger på kroppen. Både uden på og inden for tøjet.

Esbjerg Kommune har afvist kravet om erstatning.

Advokat Vibeke Westergaard, der repræsenterer kommunen, har ved retsmødets begyndelse erklæret, at kommunen bør frifindes i sagen.

De tre piger, der har anlagt sag mod Esbjerg Kommune, er ikke selv til stede i Vestre Landsret.

Flere forældre og pårørende er dog til stede for at følge sagen, der vurderes at kunne få principiel betydning for andre lignende sager.

Hvis pigerne tilkendes erstatning for omsorgssvigt, vil der ifølge Børns Vilkår være op mod 25 andre sager, hvor ofre for seksuelle overgreb vil kunne gøre krav gældende mod deres hjemkommuner.

Sagen fortsætter onsdag. Den endelige afgørelse ventes først senere.