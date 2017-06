Erstatning til enke genåbner sager om dødsulykker i trafikken

I 2013 blev en 50-årig lastbilchauffør dræbt i en trafikulykke på den midtjyske motorvej. Et forhjul eksploderede, han mistede herredømmet over lastbilen - og fortsatte ud på en mark, hvor førerhuset blev mast.

Der blev konstateret alvorlige fejl på lastbilens dæk og styregeometri, men arbejdsgiveren fik ingen bøder. Arbejdstilsynet undersøgte heller ikke sagen, idet tilsynet ikke undersøger trafikulykker.

Her fire år efter har enken til den dræbte lastbilchauffør fået godt 978.000 kroner i erstatning. Det har fået flere politikere på Christiansborg til at kræve, at Arbejdstilsynet på ny vurderer sagen samt andre dødsulykker.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har bedt Arbejdstilsynet se på, om der er dødsulykker i trafikken fra 2012 til 2015, som skal vurderes igen.

- Det er afgørende, at efterladte får den erstatning, de har krav på, hvis det ulykkelige sker, at deres kære bliver dræbt på jobbet, siger ministeren i et folketingssvar.

- Og det er klart, at er der tale om en arbejdsrelateret dødsulykke, så skal Arbejdstilsynet følge op.

Ministeren oplyser videre, at Arbejdstilsynet siden 1. januar 2016 har fulgt systematisk op på alle trafikulykker i arbejdstiden med dødelig udgang - med mindre det helt klart kan udelukkes, at arbejdsmiljøloven er overtrådt.

Ifølge Fagbladet 3F skete der fra 2012 til 2015 21 af den type dødsulykker i trafikken.

Troels Lund Poulsen forventer at kunne orientere Beskæftigelsesudvalget om resultatet af de nye vurderinger af sagerne i løbet af efteråret.