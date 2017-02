Erhvervsskoler vil have praktiske evner ind i vurderinger

- Jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis man i folkeskolen kigger på, om man har praktiske færdigheder, så man også tager det med i bedømmelserne.

- Så kan man se, om nogle har et talent, så der er et bredere udgangspunkt for at vælge sin ungdomsuddannelse, siger Lars Kunov.

I næste uge præsenterer regeringens ekspertudvalg en række anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet.

Undervisningsminister Merete Riisager lagde i slutningen af januar op til, at der skal indføres en "praksis-faglig uddannelsesparathedsvurdering".

Det vil ifølge ministeren åbne for, at også bogligt dygtige elever vil kigge i erhvervsuddannelsernes retning. Og det er der brug for, mener Lars Kunov.

- Vi kunne godt bruge, at man inspirerede nogle af dem, der kan tage begge uddannelser, til at tage en erhvervsuddannelse, siger han.

Derfor mener han blandt andet, at det er vigtigt, at fagene i folkeskolen bliver mere anvendelsesorienterede.

- Man skal prøve nogle af tingene og få nogle erfaringer selv, lyder det fra direktøren.

- Det er et af de steder, hvor erhvervsskolerne og folkeskolen kan samarbejde, og det er der også skabt rum til i den nye erhvervsuddannelsesreform, siger han.