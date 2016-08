Erhvervspakke skal skaffe 20 milliarder kroner i 2025

- Det sker med alt fra en investeringsfremmende selskabsbeskatning, øget fradrag for forskning og udvikling til markant bedre vilkår for iværksættere og lavere skat på aktie- og kapitalindkomst, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

- Udspillet ruster på den måde virksomhederne til at gribe mulighederne i et digitalt samfund og producere bedre og smartere i en global konkurrence. Dermed styrker vi fundamentet for, at Danmark fortsat kan være et rigt samfund i fremtiden, siger han.

Som del af vækstplanen vil regeringen justere selskabsskatten, så det bliver mere attraktivt for virksomhederne at investere i for eksempel nye maskiner med egenkapitalen.

Som systemet er i dag, tilskyndes virksomhederne til at finansiere investeringer med gæld frem for egenkapital, fordi de kan trække renteudgifter fra i skat.

Desuden skal det være mere attraktivt at investere i forsknings- og udviklingsaktiviteter med et målrettet bonusfradrag.

- Det er afgørende, at virksomhederne bliver mere produktive, effektive og i sidste ende formår at få skabt mere værdi i deres produktion, siger Troels Lund Poulsen.

- Produktivitetsforbedringer er grundlaget for vækst og øget velstand. Derfor ønsker regeringen at tilskynde virksomhederne til at forske og investere, så de anskaffer sig de nyeste maskiner og kommer på forkant med den digitale- og teknologiske udvikling, lyder det.