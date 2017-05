Erhvervslivet efterlyser ny plan for pensionsalderen

Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening mener alle, at der skal findes en anden løsning på udfordringerne med arbejdsudbuddet, efter at det søndag aften står fast, at pensionsalderen ikke hæves.

Lars Løkke Rasmussens regering kunne ikke finde politisk opbakning til forslaget, der ellers var nedskrevet i regeringsgrundlaget.

- Vi havde gerne set en politisk aftale om tilbagetrækning, da vi mener, at det er det bedste for Danmark i en tid med mangel på arbejdskraft og en tid, hvor danskerne lever længere og samtidig har det bedre, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Men vi tager naturligvis til efterretning, at regeringen ikke mener, at de kan få politisk opbakning. Vi ser frem til at se det udspil, som regeringen nu varsler på området, og vi håber selvfølgelig, at det vil indeholde forslag, som giver flere danskere lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger han.

Han bakkes op af underdirektøren i Dansk Erhverv, Stine Pilegaard Jespersen.

- Det er ærgerligt, at der ikke var politisk flertal for at finde en løsning på et væsentligt samfundsproblem. Danskernes levealder vokser meget, og stadig flere duelige mennesker går på pension. Vi har brug for, at de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, siger hun.

Hos Dansk Industri ser den administrerende direktør, Karsten Dybvad, gerne, at man finde en formel, der kan øge arbejdsudbuddet.

- Vi har brug for alle - også, at de ældre medarbejdere bliver lidt længere i jobbet. Derfor vil vores opfordring nu være, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget går sammen om at skrue på alle de håndtag, der kan få endnu flere dygtige folk ud på arbejdsmarkedet, siger han.