Erhvervsliv savner bedre vilkår og udenlandsk arbejdskraft

Det sker forud for næste uge, som ventes at blive politisk højspændt, når trekløverregeringen præsenterer sit vækstudspil sammen med et bud på en skattereform og næste års finanslov.

Opråbet går på, at regeringen bør omfavne globaliseringen og sikre frihandel og skabe rammer, så virksomhederne kan tiltrække den nødvendige danske og udenlandske arbejdskraft.

Det er bydende nødvendigt for erhvervslivet i Danmark, mener fem centrale aktører i dansk erhvervsliv. Det er branche- og arbejdsgiverorganisationerne Horesta, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Lægemiddelindustriforeningen.

Onsdag holder de en konference med deltagelse af blandt andre finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Regeringen har allerede løftet lidt af sløret for, hvad udspillet til en skattereform vil indeholde.

Ifølge BT vil regeringen blandt andet afskaffe skat af fri telefon, give alle mulighed for at trække mere fra i skat via beskæftigelsesfradraget og nedsætte skatten for højtuddannede udlændinge i syv år i stedet for de nuværende fem.

Særligt det sidste er noget, der vækker glæde hos Lægemiddelindustriforeningen.

- Vi er et land med høje lønninger, og derfor skal vi som arbejdsstyrke være højuddannet for at kunne arbejde endnu mere effektivt.

- Det seneste tiltag, vi har set, er forskerskatteordningen, som vidner om, at det er muligt at gøre den attraktiv, uden at det bliver en stor omkostning.

- Vi kan rigtig mange ting, hvis vi går det igennem med en tættekam og en vilje om at gøre det bedre, siger Ida Sofie Jensen, direktør for Lægemiddelindustriforeningen.

Hun afviser, at der har været et for ensidigt fokus på vækst, da det er forudsætningen for mere velstand.

- Vækst er ikke negativt, eller noget der skal gå ud over de gode vilkår, vi har på arbejdsmarkedet.

- Vi skal fortsat være miljøbeviste og sikre arbejdsstyrken gode vilkår. Det er ikke vækst på trods, men vækst sammen med gode vilkår, siger Ida Sofie Jensen.