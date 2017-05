Erhvervsliv har job klar til flere højtuddannede udlændinge

- Der er meget klar dokumentation for, at udenlandsk arbejdskraft bidrager til vækst og velstand i en lille åben økonomi som den danske, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

I erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Byggeri er man begejstrede for, at vismændene i Det Økonomiske Råd anbefaler at lokke flere højtuddannede udlændinge til Danmark for at arbejde.

- Så langt øjet rækker, er der plads til og brug for både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft. Det gælder ikke mindst i byggeriet, siger han i en skriftlig kommentar.

Vismændene konkluderer, at vi bør sørge for at gøre det mere attraktivt for udlændinge med høj uddannelse at få job i Danmark. Det er der nemlig store gevinster at hente ved.

Blandt de konkrete forslag er at droppe topskatten for udlændinge i de første fem år.

Underdirektør Geert Laier Christensen fra Dansk Erhverv er enig i anbefalingerne.

- Det er fornuftige forslag, som vil medvirke til at skabe mere vækst og fremgang i Danmark. Det vil være rigtig godt på eksempelvis it området, hvor man oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, siger Geert Laier Christensen.

Hos arbejdsgiverne i DA siger administrerende direktør Jacob Holbraad, at vismændenes rapport bør give stof til eftertanke hos politikerne på Christiansborg:

- Vi befinder os lige nu i en tid, hvor et politisk flertal udenom regeringen vælger at gøre det sværere og sværere at tiltrække dygtige og højt kvalificerede udlændinge til Danmark.

- I løbet af det seneste år har et flertal i Folketinget valgt at stramme den såkaldte beløbsordning ikke én, men to gange. Og det til trods for, at udlændinge på beløbsordningen er en entydigt god forretning for Danmark.

Formandskabet i Det Økonomiske Råd - i daglig tale vismændene - understreger også, at det ikke er alle udlændinge, der bidrager positivt til økonomien.

Der er således ikke overbevisende argumenter for at give arbejdstilladelse til én, som forhindrer en indfødt dansker i at få arbejde.

Det gør sig typisk gældende for lavindkomstjobs og rammer ufaglærte.