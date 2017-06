Erfaringer fra Jylland giver Arriva mod på S-togsdrift

Og allerede tirsdag morgen melder Arriva sig ind i den potentielle kamp om at stå for S-togsdriften fremover.

- Det kunne vi helt bestemt. Vi er et selskab, der lever af at levere kollektiv trafik. Får vi muligheden for at køre på s-togsstrækningen, så vil vi rigtig gerne det, siger Morten Larsen, der er pressemedarbejder for Arriva.

Adspurgt hvorfor københavnerne skal ønske sig Arriva frem for DSB, peger han mod Midt- og Vestjylland, hvor Arriva efter et udbud står for driften på en række strækninger.

- Siden vi overtog togstrækningerne i Midt- og Vestjylland, så har vi haft nogle fine resultater på både punktlighed og kundetilfredshed. Det er nogle erfaringer, vi vil tage med os i forhold til at drive S-togene, siger Morten Larsen.

I et interview med Berlingske Business lægger Ole Birk Olesen ikke skjul på, at et af formålene med at udbyde togtrafikken er at spare staten penge.

- Det mener jeg bestemt, at vi kan, siger Morten Larsen.

- Vi har selvfølgelig ikke set det konkrete udbud. Men hvis man ser på historikken, da man udbød i Midt- og Vestjylland, har vi i første kontraktperiode sparet staten for godt 300 millioner kroner.

- Det svarer til 18 procent. I anden kontraktperiode forventer man at spare 10 procent. Så historikken viser, at der er potentiale for at effektivisere togdriften, hvis man sætter den i udbud.

Arriva har siden 2003 stået for togdrift i Midt- og Vestjylland. Selskabet er en del af Arriva Gruppen, som ejes af tyske Deutsche Bahn.

I 2016 havde S-togene over 116 millioner rejsende. Det var over to millioner mere end året før.