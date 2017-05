Erfaren klatrer: Rasmus Kraghs færd er på kanten af det umulige

- At han er kommet ned i ABC betyder, at hans situation nok ikke er så kritisk mere. Nu kan han få hjælp, og hvis han er så udmattet, at han ikke selv kan gå, kan han komme på ryggen af en yakokse og blive transporteret det meste af vejen ned.

- Sandsynligheden for, at han kommer godt igennem, er meget stor, siger Bo Belvedere Christensen.

Rasmus Kragh forsøgte mandag at nå toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt som den første dansker nogensinde. Han måtte dog opgive sit forsøg 250 meter fra toppen på grund af en storm.

Efter at have været bekymret for hans tilstand bekræfter familien, at han er okay og er nået frem til en camp på bjerget.

Bekymringen opstod tirsdag, da Rasmus Kragh talte utydeligt, var dehydreret, havde svært ved at mærke sine hænder og fødder og virkede udmattet.

I lejren ABC er der gode faciliteter. Blandt andet kan man bremse højdesyge, hvis Rasmus Kragh skulle være ramt af det.

- Har han fået højdesyge, kan han komme i en tryksæk, så han bliver trykket ned på lavere højde. Det kan redde ham, hvis han er ramt, siger Bo Belvedere Christensen.

Faren er dog ikke drevet helt over for Rasmus Kragh, for hans krop kan være meget medtaget af ekspeditionen.

- Når han har ligget i så stor højde uden kunstig ilt, har han været langt inde i dødszonen, hvor ens kræfter kun går ned ad bakke. Hans krop har ligesom spist sig selv op indefra, siger Bo Belvedere Christensen.

- Vi slider på kroppen hver eneste dag, men i havniveau regenererer den sig selv. Det gør den ikke i den højde. Der sker kun nedbrydning. Det har været barskt og har slidt hårdt på ham. Det er på kanten af, hvad der er muligt, siger han.

Efter planen kommer Rasmus Kragh til Everest Base Camp i løbet af onsdag.