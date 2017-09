Erdogan affejer Merkels og Løkkes EU-trusler som valgsnak

Og det er redaktøren for det tyrkisksprogede medie Kuzey til dels enig i.

- Jeg tror, at tyrkerne har ret. Når det tyske valg er overstået, vil denne diskussion også dø hen, siger Tekelioglu.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sagde søndag i en valgdebat, at hun vil se, "om vi kan afslutte disse medlemskabsforhandlinger".

Det sker i forlængelse af en række diplomatiske stridigheder mellem de to lande.

Mandag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) støttet Merkel og gentaget, at han "slet ikke kan se det Tyrkiet, vi oplever i dag, blive medlem af EU".

Det har aldrig været Erdogans politik at få Tyrkiet med i EU, fortæller redaktøren for Kuzey.

Erdogan har mere brug for EU til at vinde støtte indenrigspolitisk. Det sker, når han eksempelvis beskylder Europa for at være en "kristen klub", der fremstilles som en uven af det islamiske Tyrkiet.

Omvendt kan han heller ikke afvise en meget stor befolkningsgruppe, som ifølge Tekelioglu identificerer et velfungerende skole- og sundhedsvæsen med EU-medlemskab.

- EU-medlemskab er ikke regeringspolitik i Tyrkiet. Det er statspolitik, siger Tekelioglu.

Han henviser til, at processen blev sat i gang, længe før Erdogan kom til magten efter årtusindskiftet.

- Men det er rigtigt, at Tyrkiet lige nu har mange problemer, som forhindrer landet i at være medlem nu, siger Sadi Tekelioglu.

Økonomisk vil det være skidt for EU, hvis man afviser Tyrkiet. EU - og også Danmark - har store investeringer i Tyrkiet, og det vil skade Europa.

Noget helt andet er, at man også vil vende ryggen til en stor befolkningsgruppe, som gerne vil EU.

- De demokratiske kræfter i Tyrkiet har også brug for EU's klap på skulderen. Hvis EU er så bekymret over den demokratiske udvikling i Tyrkiet, så hjælper det ikke at vende landet ryggen, siger Tekelioglu.