Enlige og homoseksuelle slipper for moms på fertilitetsbehandling

Hidtil har det i praksis kun været, hvis det var kvinden i et heteroseksuelt forhold, der havde nedsat frugtbarhed, at den private behandling var momsfri.

- Spørgsmålet om moms må selvfølgelig ikke stå i vejen for ligestilling. Heller ikke når det gælder fertilitetsbehandling, siger Karsten Lauritzen i pressemeddelelsen.

Sidste år ændrede han reglerne, så også barnløse par, hvor manden var årsag til infertilitet, kunne undgå at betale moms. Og nu kommer undtagelsen altså også til at omfatte enlige og homoseksuelle.

Søren Ziebe, der er professor i klinisk embryologi og klinikchef på Rigshospitalet, glæder sig over, at reglerne bliver lavet om.

- Det er fantastisk, siger han.

- For det første bliver det lidt billigere for de patienter, som selv må betale for det på private fertilitetsklinikker. For det andet ophører en forskelsbehandling på baggrund af seksuel orientering.

Barnløse kan få op til tre behandlinger på det offentliges regning. Men hvis den første behandling resulterer i et barn, så kan man ikke få flere i offentligt regi, forklarer Søren Ziebe.

Og mange har brug for mere end de tre behandlinger bare for at få et barn.

Derfor er mange par henvist til at søge hjælp på private klinikker. Her koster en behandling mellem 25.000-35.000 kroner. Og det er sjældent, at en behandling er nok, understreger Ziebe.

Derfor løber momsen på 25 procent op i et betragteligt beløb.

Søren Ziebe mener, at det bunder i en misforståelse, at homoseksuelle og enlige indtil nu har skullet betale moms for privat behandling.

- Man havde misforstået det og troet, at der var en række patienter, der ikke havde sydom. Men hvis man er enlig eller homoseksuel, har man også reproduktive sygdomme.

- Det kan være dårlig sædkvalitet, lukkede æggeledere eller hormonelle problemer, der rammer heteroseksuelle og gør, at de ikke kan få børn. Det rammer også homoseksuelle.