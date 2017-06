Enker efter omkomne søfolk på danske skibe taber retssag

Sømændene døde ved to forlis - dels eksplosionsulykken på "Thor Emilie" i Middelhavet i februar 2000 og dels på "Stevns Power", der gik ned ud for Nigerias kyst i oktober 2003.

Ankestyrelsen har givet enkerne en overgangsydelse på lidt over 100.000 kroner. Desuden har kvinderne modtaget erstatning for tab af forsøger i op til 10 år. Denne erstatning udgjorde 30 procent af søfolkenes basisløn.

Fagforbundet har ment, at enkerne har krav på at få erstatning for den mistede forsøger i yderligere nogle år.

Et centralt emne under sagen har været, om det var rimeligt, at Ankestyrelsen henviste til de lokale økonomiske forhold på Filippinerne, da man besluttede at sige stop.

Ifølge 3F må en borgers bopæl ikke indgå i bedømmelsen af, om erstatningen skal ophøre eller ej.

Kvinderne er mellem 40 og 56 år. Ingen af dem har indgået et nyt ægteskab, og alle er uden arbejde. Flere af eneforsørger af børn.

Imidlertid siger dommerne god for myndighedens afgørelser. Kvinderne har haft mulighed for at skabe et forsørgelsesgrundlag på Filippinerne i løbet af de fem-ti år, hvor de har modtaget erstatningen, lyder det.

Nogle af enkerne har endvidere fået beløb fra private forsikringer, noterer landsretten.

I det hele taget mener dommerne, at kvinderne gennem de udbetalte erstatninger har fået mulighed for fremtidigt at forsørge sig selv og eventuelle børn.

Ved ulykken på fragtskibet "Thor Emilie" i Middelhavet i 2000 mistede fem filippinske besætningsmedlemmer og en dansk maskinmester livet.

Seks filippinerne, tre danskere og to congolesere omkom, da supply-skibet "Stevns Power" forliste ud for Nigerias kyst i 2003. Skibet gik ned under assistance ved rørlægning på havbunden.