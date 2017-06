Enigt folketing vil sikre fædre orlov ved spædbarnsdød

Med den konstatering er et enigt folketing klar til at lave om på reglerne, så fædre får lige så stor ret som mødre til at tage orlov, hvis deres baby er dødfødt eller dør kort efter fødslen.

Forældre, der mister et barn, rammes lige hårdt af sorgen over at miste et spædbarn.

Det oplyser SF's ligestillingsordfører, Trine Torp, der står bag forslaget.

I dag er det nemlig kun moren, der kan få 14 ugers orlov i tilfælde af spædbarnsdød. Fædre har alene ret til to ugers orlov. Og hvis de allerede er holdt i forbindelse med fødslen, og barnet så dør, har faren ingen orlov.

Det er SF, der står bag forslaget, som altså får opbakning fra alle de andre partier.

- Som reglerne er nu, har man en forestilling om, at det kun er mødrene, der er i sorg. Og at det er en individuel proces. Men vi mener, at det er en proces, man skal igennem som familie, siger ligestillingsordfører Trine Torp (SF).

Faktisk har SF kæmpet for at få lavet reglerne om i ti år. Første gang, partiet fremsatte forslaget, var i 2007. Men det er altså først nu, at det er lykkedes at overbevise resten af Folketinget.

- Måske har synet på familier og hvem der drager omsorg for et barn, ændret sig. Så måske har tiden skullet modnes, siger Trine Torp.

Hun regner med, at de nye regler vil kunne træde i kraft i 2018.

- Det vil betyde meget, at et par kan gå igennem den her proces sammen. Jeg tror også, at fædrene vil opleve det som mere legitimt at være ked af at have mistet et spædbarn, siger Trine Torp.

Retten til sorgorlov skal også gælde medmødre, altså en kvinde i et lesbisk forhold, der er juridisk men ikke biologisk forælder til barnet.

Det vil koste omkring 27 millioner kroner om året at gennemføre forslaget, vurderer politikerne.