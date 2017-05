Enhedslisten vil sælge sig dyrt til ny regering

Enhedslisten vil efter alt at dømme pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister ved næste folketingsvalg, men det kommer ikke til ske uden modydelser.

- Med de ting, som vi har med i bagagen fra Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, så reviderer vi vores parlamentariske strategi, siger hun og henviser til, at Enhedslisten ikke fik ret megen indflydelse for sine mandater dengang.

- Men vores budskab er, at alle partier, der lægger mandater til et nyt flertal skal høres, og der vil være grænser for, hvad vi vil være med til.

- Der skete en masse gode ting sidste gang, men uligheden steg også, og antallet af fattige steg. Det er ikke den retning, vi vil gå, siger hun.

På årsmødet skal partiets medlemmer diskutere, hvilke krav man vil stille til en fremtidig rød regering.

Det kunne ske i form af at konkrete krav til indholdet af regeringsgrundlaget.

- En rød linje for os kunne være, at vi skal overholde internationale konventioner.

- Det vil stride mod Henrik Sass Larsens nylige forslag om at efterligne den australske flygtningemodel. Det kan han godt glemme, siger hun.

Hos Socialdemokraterne mener politisk ordfører Nicolai Wammen, at Enhedslisten burde bruge sit krudt på at snakke om, hvordan man kan sikre, at vi efter næste valg får en ny regering med Mette Frederiksen i spidsen.

Han vil derfor ikke forholde sig til eventuelle krav fra Enhedslisten. Wammen understreger i stedet, at Socialdemokratiet vil orientere sig bredt for at få flertal bag Frederiksen.

- Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at vi får en regering, der kan samarbejde både til blå og rød side. Det er den linje, vi vil stå for, hvis vi bliver betroet regeringsansvaret.

- Men selv om en socialdemokratisk ledet regering vil samarbejde med alle, vil vi ikke lade os jage rundt i manegen af nogen, uanset om det er fra rød eller blå side, lyder det fra ordføreren.