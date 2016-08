Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ønsker ikke at placere et politisk ansvar oven på Skats mange skandaler, sagde han fredag.

Enhedslisten vil finde ansvarlige politikere bag Skats skandaler

Han opfordrer i et brev statsrevisorerne til at bede Rigsrevisionen om at lave en undersøgelse.

- Vi synes, det er meget vigtigt, at vi får placeret det politiske ansvar for den katastrofale situation, Skat er i, siger skatteordføreren.

Så sent som tirsdag kom det frem, at Skat har formået at tabe hele 12,3 milliarder kroner, fordi man trods advarsler blev ved med at refundere udenlandske svindleres skat på aktieudbytter.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at det kun er embedsmænd, der stilles til ansvar i den her sag, når den altovervejende grund til Skats krise er, at skiftende regeringer de seneste år har ødelagt Skat med besparelser, siger Rune Lund.

Der er skåret 4000 stillinger væk siden 2006, hvor der var flere end 9000 ansatte i Skat.

Fredag præsenterede skatteminister Karsten Lauritzen (V) en storstilet redningsplan til syv milliarder kroner og op mod 1000 flere ansatte i Skat, ligesom der aflyses 1000 fyringer frem mod 2020.

Desuden blev den øverste chef for Skat, Jesper Rønnow Simonsen, fredag fritstillet med øjeblikkelig virkning.

Spørgsmål: Kan man overhovedet placere et politisk ansvar?

- Der har været mange skatteministre. Men når det er politiske beslutninger om besparelser i Skat, der er grunden til kaosset i dag, bliver vi simpelthen nødt til at få en undersøgelse, svarer skatteordføreren.

Lidt anderledes lyder svaret fra politiske kommentator Hans Engell.

- Det er stort set urealistisk, siger han.

- Rigsrevisionen kan ikke gennemføre en undersøgelse med 30-40 års tilbagevirkende kraft, som vil omfatte mange tidligere ministre og skiftende regeringer, et stort hav af embedsmænd og meget andet.

Derudover er Enhedslisten stort set det eneste parti i Folketinget, der ikke har haft enten skatte- eller finansministerposter eller siddet i magtfulde økonomiudvalg.

- Det vil formentlig kun være Enhedslisten og Alternativet, der vil støtte et forslag om en undersøgelse, fastslår Hans Engell.

Skatteministeren har allerede besluttet ikke at placere et politisk ansvar, sagde han fredag.