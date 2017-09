Enhedslisten vil afsætte fem milliarder kroner til ligeløn

En række fagforbund appellerer i et fælles brev Folketingets medlemmer om at gribe ind i de kommende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.

Fagbosserne ønsker, at politikerne afsætter en pulje, som skal være med til at skabe ligeløn.

God idé. Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Der vil gå over 100 år for at få ligeløn, hvis vi ikke nu gør noget for at skabe bedre lønforhold mellem mænd og kvinder, siger Skipper.

Enhedslisten foreslår at afsætte en pulje på fem milliarder kroner, som kan skabe mere ligeløn.

Skipper mener ikke, at det er problematisk, hvis politikerne blander sig i overenskomstforhandlinger.

- Det er ikke mejslet i sten, at det offentlige ikke må komme med gode forslag. Det er op til parterne i forhandlingerne at fordele puljen. Ønsker man ikke puljen, kan man bare undlade at bruge den, siger Skipper.

Afsenderne af brevet er FOA, Bupl, Socialpædagogernes Landsforbund og Sundhedskartellet. Sidstnævnte repræsenterer Dansk Sygeplejeråd og ti andre fagforbund.

Ifølge fagforbundene er der konstateret lønforskelle på 10, 20 og 30 procent, når man sammenligner lønnen i fag med samme uddannelseslængde på udvalgte kvinde- og mandeområder.