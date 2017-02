Ifølge avisen Information er det forkert, når integrationsminister Inger Støjberg (V) siger, at det ikke "teknisk muligt" at indføre brug af fodlænke med gps som alternativ til opholds- og meldepligten for udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle.

Enhedslisten undrer sig over Støjbergs fodlænke-forklaring

Ifølge Inger Støjberg er det endnu ikke "teknisk muligt" at indføre brug af fodlænke med gps som alternativ til opholds- og meldepligten for udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle.

Men det er formentlig ikke rigtigt, skriver avisen.

Den tyske regering og et særligt kontor i justitsministeriet i delstaten Hessen har siden 1. januar 2012 overvåget dømte med en elektronisk fodlænke, som vejer 180 gram og hvert 15. minut udsender et gps-signal med den overvågedes position.

Efter terrorangrebet 19. december 2016 i Berlin lægges der faktisk op til at udvide ordningen.

Oplysningerne fra Tyskland sår tvivl om det, som Inger Støjberg oplyste i et svar til Johanne Schmidt-Nielsen den 10. januar 2017 - nemlig at, "det endnu ikke er teknisk muligt at anvende gps-fodlænke".

- Det er ærligt talt mystisk, at regeringen og Inger Støjberg mener, at det er teknisk umuligt at bruge en ordning med gps-fodlænker, når nu ordningen fungerer i Tyskland, og når nu regeringen selv overvejer at indføre ordningen på rocker-bandeområdet, siger Johanne Schmidt-Nielsen til Information.

Information har bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet om en kommentar fra Inger Støjberg, men ministeriet ønsker ikke at besvare spørgsmålene fra Information.