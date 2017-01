Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten savner tiltag mod støtte fra erhvervsklubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten savner tiltag mod støtte fra erhvervsklubber

Vælgerne får ikke mulighed for at træffe et informeret valg i stemmeboksen, mener Enhedslisten.

Danmark - 01. februar 2017 kl. 00:03 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens tre partier er blevet enige med Socialdemokratiet om en aftale for reglerne om partistøtte. Aftalen skal sørge for, at flere donationer omfattes af de regler, der kræver nogle informationer udleveret. Men aftalen løser "tæt på ingen af de problemer", som blandt andet Europarådets antikorruptionsenhed, Greco, har påpeget. Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Når man i politik træffer beslutninger på vegne af en hel befolkning, betyder det, at man skal holdes i ørerne, siger hun. - Hvis et parti forhandler milliarder af skattekroner i en bankpakke, er det interessant at vide, om der er gået penge retur i form af privatparti støtte. Der er det relevant at vide, om de giver 20.000 kroner eller mange millioner. Hun savner også, at aftalen indeholder et tiltag mod såkaldte erhvervsklubber. Klubberne bruges til at indsamle donationer og kanalisere dem videre til partierne, uden at de oprindelige donorers navn optræder. Reglerne for disse donationer er - ligesom donationer fra fagforeninger - ikke ændret med den nye aftale. Pernille Skipper mener, at det kunne løses ved, at foreninger, der bruger mere end halvdelen af deres omsætning på partistøtte, skal oplyse, hvem dens medlemmer er. - For så er det formentlig ikke en forening i ordets forstand såsom en fodboldklub, siger hun.