Enhedslisten kræver uvildig undersøgelse af Syrien-bomber

Det sker alt for ofte, at fejlbombninger kun bliver undersøgt internt, mener Enhedslisten.

Enhedslisten ønsker en uvildig undersøgelse, efter at Værnsfælles Forsvarskommando søndag har oplyst, at danske F-16-fly har deltaget i en operation i Syrien, hvor der blev bombet forkerte mål.

- Danmark skal presse på for en uvildig undersøgelse af fejlbombningerne, siger hun.

To danske F-16-fly var med i et angreb lørdag i Syrien, hvor det formodes, at den amerikanskledede militærkoalition mod Islamisk Stat ramte en syrisk militærposition ved en fejl og dræbte over 60 syriske soldater.

Eva Flyvholm vil nu tage sagen videre til forsvarsminister Peter Christensen (V).

- Jeg vil bede forsvarsministeren redegøre for de danske flys rolle og hvad der bliver gjort for at sikre en ordentlig uvildig undersøgelse af sagen, siger Eva Flyvholm.

Koalitionen har tidligere oplyst, at den selv indleder en undersøgelse af angrebet. Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Eva Flyvholm.

- Det sker desværre alt for ofte, at fejlbombninger kun bliver undersøgt i en intern militærundersøgelse, og det er ikke godt nok, siger hun.