Enhedslisten er uden muslimske kandidater: For dårligt

Og måske endnu værre, så var det ikke et fravalg. Der er ganske enkelt ikke ret mange mulige folketingskandidater med minoritetsbaggrund i partiet. Eller blandt de fremmødte medlemmer i Korsgadehallen.

Her er det næsten udelukkende hvide "gammeldanskere", der går på talerstolen for blandt andet at debattere årsmødets hovedtema, feminisme og ligestilling.

Spørgsmål: Hvad er årsagen til det?

- Det er svært at sige, siger Pernille Skipper og tilføjer:

- Der er ikke nogen tvivl om, at vores medlemmer ikke har så meget overskud og så mange penge, som man måske har i andre partier. Så det kan være sværere for vores medlemmer eksempelvis at overskue at sidde i byrådet eller være folketingskandidat, fordi det kræver rigtig, rigtig meget arbejde.

- Men vi skal helt sikkert også i partiet være bedre til at skubbe dem frem i partiet, som vi kan se er dygtige, men som måske holder sig tilbage, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: I er et parti, der forsvarer minoritetsrettigheder, men I er også et parti, som har en kontant linje, kan man måske sige, på religion. Kan det skræmme nogen væk?

- Jeg oplever ikke, at vores kontante linje på religion skræmmer nogen væk. Vi har masser af medlemmer, som er muslimer og kristne. Det er ikke noget, der generer os i det daglige.

- Vi er ikke et antireligiøst parti. Vi er et parti, der siger, at religion er noget, man har for sig selv. Vi peger ikke på nogen religion som den bedste. Og vi vil til enhver tid forsvare religionsfriheden, så det oplever jeg ikke som et problem, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: I havde en sag om Asmaa Abdol-Hamid, som kom med tvetydige udtalelser om dødsstraf og homoseksuelle, der blev kædet sammen med hendes religion. Tror du den sag har haft betydning for, om nogle har lyst til at stille op for jer i dag?

- Det har sikkert været en sag, som dengang satte sine spor i vores parti på mange måder. For der var mange diskussioner dengang på alle leder og kanter, hvis jeg nu skal være ærlig.

- Men jeg tror ikke, at det sidder der længere. Det burde det i hvert fald ikke. Det er ikke noget, vi kan gemme os bag, når vi nu står med en liste med så få minoritetskandidater.

Enhedslistens bedste bud på en folketingskandidat er Ibrahim Benli med kurdisk baggrund. Han kom dog ikke på kandidatlisten, fordi han var for sent ude med at melde sit kandidatur.

Han peger på, at partiet har minoritetskandidater i den kommende kommunale valgkamp. Men der er måske nogle "myter" om, hvad det kræver at stille op til Folketinget, som får mulige kandidater til at stoppe op, mener han.

- Det er en problemstilling, som partiet aktivt arbejder med. For det kan ikke være rigtigt, at vi som parti ikke afspejler resten af samfundet, siger Ibrahim Benli.