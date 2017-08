Enhedslisten: Regeringen sminker skattereform

Det mener Enhedslisten, der hæfter sig ved, at statsministeren har forklaret, at forslaget relativt set vil give folk på almindelige overenskomstmæssige vilkår den største skattelettelse.

Men det er simpelthen ikke rigtigt, mener Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted. Han beskylder regeringen for talfusk.

- Man har forsøgt at sminke den her skattereform, så den fremstår mindre ulighedsskabende.

- Det er et kæmpe problem. For befolkningen skal selvfølgelig kunne regne med, at når statsministeren siger sandheden, når han fortæller, hvad effekterne af en skattereform er. Og det har han ikke gjort.

Striden handler om procenttallet 7,1 procent. Det er ifølge regeringen det, en HK'er med en indkomst på 215.000 får ud af reformen set i forhold til personens rådighedsbeløb.

Til sammenligning får en direktør med en løn på en million kroner 5,7 procent ifølge regeringens beregninger.

De tal er udregnet uden at tage højde for, at regeringen vil sænke registreringsafgiften og gøre arbejdsgiverbetalt telefon skattefri. Noget, der ifølge kritikerne særligt gavner de højestlønnede.

Men det er ikke det eneste, der er i vejen med tallene efter Pelle Dragsteds og andre kritikeres mening.

Blandt andre 3F's cheføkonom, Frederik I. Pedersen, har "regnet baglæns" på regeringens tal.

Og hans beregninger viser, at det er direktøren, der får den største skattelettelse. Selv hvis man - som regeringen - udelader fri telefon og registreringsafgift.

Årsagen er, at regeringen har regnet på, hvor meget skattelettelsen udgør af eksempel-personernes rådighedsbeløb. Det vil sige de penge, de har tilbage efter skat, husleje med videre.

Ser man i stedet på den disponible indkomst, altså efter skat, men før husleje, får HK'eren en skattelettelse på 3,4 procent. Mens direktøren får en lettelse på 4,8 procent af den disponible indkomst, viser 3F's tal.

Finansminister Kristian Jensen (V) sagde tirsdag aften, at han fortsat mener, at det er retvisende at sige, at en HK'er relativt set får den største skattelettelse.

Ritzau har bedt Skatteministeriet om det regnestykke, der ligger til grund for de omstridte procenttal. Men ministeriet har onsdag eftermiddag endnu ikke udleveret dem.