Enhedslisten: Ny blå skattereform vil vælte Mette F.

Enhedslistens daværende politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen lagde ikke skjul på, at hun var rasende, da Thorning-regeringen i 2012 indgik en skatteaftale med Venstre for næsen af Enhedslisten.

Men trods utilfredsheden undlod Enhedslisten at vælte regeringen. Sådan vil det formentlig ikke gå næste gang.

Partiets nuværende politiske ordfører, Pernille Skipper, kalder skatteaftalen for den mest ulighedsskabende under den tidligere regering.

Hun lægger samtidig op til, at Enhedslisten vil udløse valg, hvis Mette Frederiksen (S) som fremtidig statsminister går til blå blok for at gennemføre en lignende reform, der så markant øger uligheden:

- Jeg har meget svært ved at forestille mig, at en kommende regering, som sidder på vores mandater, igen vil kunne gennemføre så voldsom en reform, som tager penge fra bunden for at give til toppen, siger Pernille Skipper.

I weekenden holder Enhedslisten årsmøde. Her skal partiet diskutere en strammere linje over for en kommende S-ledet regering.

Partiet ventes først at konkludere på den nye strategi til efteråret, når medlemmerne har været inddraget. Men der er behov for, at støttepartiet kan sætte foden hårdere ned, mener Pernille Skipper.