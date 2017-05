Enhedslisten: Kritik af Dong-salg er begmand til Corydon

Samtidig får Finansministeriet også kritik fra Statsrevisorerne, der kan udtale kritik af ministre, ministerier og andet.

Og denne kritik skal tages alvorligt, mener Pelle Dragsted.

- Det er dybt bekymrende, at Finansministeriet ikke kan redegøre for centrale dele af forløbet.

- Det er en meget alvorlig begmand til Bjarne Corydon (daværende finansminister, red.). Men i lige så høj grad til de andre partier, der stod bag aftalen, siger han i en pressemeddelelse.

Det er ikke mindst trist, fordi den daværende SRSF-regering var advaret, mener han.

- De havde muligheden for at bremse salget, men tromlede bare frem i stedet for at lytte til kritikken og protesterne fra store dele af befolkningen, siger han.

Alternativets finansordfører, Josephine Fock, er enig i kritikken.

- Det er total mangel på åbenhed og et kæmpe demokratisk problem, at det viser sig, at der er dokumenter, som ikke ligger i sagen.

- Mere åbenhed kunne have gjort, at man var klar over, at Goldman Sachs havde nogle penge i skattely, siger Josephine Fock.

Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen har et andet fokus.

Han mener, at Socialdemokratiets tidligere finansminister kan ånde lettet op. Han er nemlig endegyldigt blevet frifundet for at have solgt Dong for billigt, lyder det.