Engell: Topskat er det næste Løkke må droppe

Og det slutter næppe her, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Ligesom Løkke har kastet den højere pensionsalderen over bord, så bliver det næste vel, at han kaster alt, hvad der hedder topskat over bord, siger han.

Det har ellers været et stærkt krav fra regeringspartiet Liberal Alliance at få lempet topskatten.

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil fremlægge et forslag, der markant mindsker antallet af danskere, der betaler topskat.

Statsministeren meldte dog søndag ud, at han opgiver at finde flertal til at få sænket pensionsalderen. Og derfor ser det ifølge Hans Engell sort ud for den ambition.

- Råderummet bliver jo væsentligt begrænset. Det vil sige, at der ikke vil være de milliarder til de skattelettelser, som i hvert fald LA jo har stillet krav om, siger han.

- Så det bliver en regering, der kører på et langt mindre ambitionsniveau, end den havde lagt op til.